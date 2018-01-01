Моя дочь. Сезон 1. Серия 89
Wink
Сериалы
Моя дочь
1-й сезон
89-я серия
9.22018, Kizim
Драмы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Моя дочь (сериал, 2018) сезон 1 серия 89 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Многосерийная мелодрама об одаренной девочке, которая находит своего отца-афериста, чтобы напомнить о его родительских обязанностях. Ремейк корейской дорамы «О, моя Кым-би». 8-летняя Ойкю всю сознательную жизнь провела с тетей, но однажды та собрала вещи и молча ушла, оставив письмо с именем и адресом отца девочки Демира. Ойкю умна не по годам, поэтому с легкостью находит его дом, вот только отца арестовали по обвинению в мошенничестве. Но даже когда дочь помогает ему избежать тюрьмы, Дамир не хочет брать ответственность за нее на себя. Все, что его интересует — это деньги. И, кажется, он уже выбрал новую жертву. Сможет ли Ойкю перевоспитать своего отца, расскажет сериал «Моя дочь» (2018) — смотрите его на русском языке онлайн в видеосервисе Wink.

Сериал Моя дочь 1 сезон 89 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Турция
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Моя дочь»