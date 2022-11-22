Моя дочь (сериал, 2018) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн

Моя дочь. Сезон 1. Серия 28
9.22018, Kizim
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Многосерийная мелодрама об одаренной девочке, которая находит своего отца-афериста, чтобы напомнить о его родительских обязанностях. Ремейк корейской дорамы «О, моя Кым-би». 8-летняя Ойкю всю сознательную жизнь провела с тетей, но однажды та собрала вещи и молча ушла, оставив письмо с именем и адресом отца девочки Демира. Ойкю умна не по годам, поэтому с легкостью находит его дом, вот только отца арестовали по обвинению в мошенничестве. Но даже когда дочь помогает ему избежать тюрьмы, Дамир не хочет брать ответственность за нее на себя. Все, что его интересует — это деньги. И, кажется, он уже выбрал новую жертву. Сможет ли Ойкю перевоспитать своего отца, расскажет сериал «Моя дочь» (2018) — смотрите его на русском языке онлайн в видеосервисе Wink.

Страна
Турция
Жанр
Драма
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

