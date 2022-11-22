Моя дочь (сериал, 2018) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн
О сериале
Многосерийная мелодрама об одаренной девочке, которая находит своего отца-афериста, чтобы напомнить о его родительских обязанностях. Ремейк корейской дорамы «О, моя Кым-би». 8-летняя Ойкю всю сознательную жизнь провела с тетей, но однажды та собрала вещи и молча ушла, оставив письмо с именем и адресом отца девочки Демира. Ойкю умна не по годам, поэтому с легкостью находит его дом, вот только отца арестовали по обвинению в мошенничестве. Но даже когда дочь помогает ему избежать тюрьмы, Дамир не хочет брать ответственность за нее на себя. Все, что его интересует — это деньги. И, кажется, он уже выбрал новую жертву. Сможет ли Ойкю перевоспитать своего отца, расскажет сериал «Моя дочь» (2018) — смотрите его на русском языке онлайн в видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ГУРежиссёр
Гёкчен
Уста
- Режиссёр
Мустафа
Шевки Доган
- Актёр
Бугра
Гюльсой
- БГАктриса
Берен
Гёкйылдыз
- ЛЛАктриса
Лейла
Лидиа Тугутлу
- СТАктёр
Серхат
Теоман
- ТМАктёр
Тугай
Мерджан
- СУАктриса
Синем
Унсал
- ДААктёр
Дениз
Али Джанкорур
- ССАктриса
Суна
Селен
- ФБАктёр
Фарук
Барман
- ЭЭСценарист
Эмре
Эркан
- ЧХСценарист
Чон
Хо-сон
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова