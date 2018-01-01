Моя дочь (сериал, 2018) сезон 1 серия 58 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+47 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 1
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 2
- 18+46 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 4
- 18+46 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 5
- 18+43 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 7
- 18+44 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 8
- 18+43 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 9
- 18+46 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 10
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 11
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 12
- 18+41 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 13
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 14
- 18+46 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 15
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 16
- 18+47 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 17
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 18
- 18+47 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 19
- 18+46 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 20
- 18+48 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 21
- 18+47 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 22
- 18+46 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 23
- 18+47 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 24
- 18+43 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 25
- 18+44 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 26
- 18+47 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 27
- 18+43 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 28
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 29
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 30
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 31
- 18+47 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 32
- 18+44 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 33
- 18+46 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 34
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 35
- 18+46 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 36
- 18+44 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 37
- 18+47 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 38
- 18+46 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 39
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 40
- 18+46 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 41
- 18+42 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 42
- 18+40 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 43
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 44
- 18+46 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 45
- 18+49 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 46
- 18+44 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 47
- 18+46 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 48
- 18+40 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 49
- 18+40 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 50
- 18+46 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 51
- 18+46 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 52
- 18+46 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 53
- 18+47 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 54
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 55
- 18+42 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 56
- 18+47 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 57
- 18+43 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 58
- 18+47 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 59
- 18+43 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 60
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 61
- 18+46 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 62
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 63
- 18+42 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 64
- 18+43 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 65
- 18+47 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 66
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 67
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 68
- 18+40 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 69
- 18+47 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 70
- 18+47 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 71
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 72
- 18+46 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 73
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 74
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 75
- 18+46 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 76
- 18+42 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 77
- 18+44 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 78
- 18+40 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 79
- 18+40 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 80
- 18+44 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 81
- 18+43 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 82
- 18+40 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 83
- 18+47 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 84
- 18+45 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 85
- 18+43 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 86
- 18+44 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 87
- 18+40 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 88
- 18+43 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 89
- 18+42 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 90
- 18+44 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 91
- 18+41 мин
Моя дочь
Сезон 1 Серия 92
О сериале
Многосерийная мелодрама об одаренной девочке, которая находит своего отца-афериста, чтобы напомнить о его родительских обязанностях. Ремейк корейской дорамы «О, моя Кым-би». 8-летняя Ойкю всю сознательную жизнь провела с тетей, но однажды та собрала вещи и молча ушла, оставив письмо с именем и адресом отца девочки Демира. Ойкю умна не по годам, поэтому с легкостью находит его дом, вот только отца арестовали по обвинению в мошенничестве. Но даже когда дочь помогает ему избежать тюрьмы, Дамир не хочет брать ответственность за нее на себя. Все, что его интересует — это деньги. И, кажется, он уже выбрал новую жертву. Сможет ли Ойкю перевоспитать своего отца, расскажет сериал «Моя дочь» (2018) — смотрите его на русском языке онлайн в видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ГУРежиссёр
Гёкчен
Уста
- Режиссёр
Мустафа
Шевки Доган
- Актёр
Бугра
Гюльсой
- БГАктриса
Берен
Гёкйылдыз
- ЛЛАктриса
Лейла
Лидиа Тугутлу
- СТАктёр
Серхат
Теоман
- ТМАктёр
Тугай
Мерджан
- СУАктриса
Синем
Унсал
- ДААктёр
Дениз
Али Джанкорур
- ССАктриса
Суна
Селен
- ФБАктёр
Фарук
Барман
- ЭЭСценарист
Эмре
Эркан
- ЧХСценарист
Чон
Хо-сон
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова