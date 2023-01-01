Моя дочь (Сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Отец-аферис�т получает свободу в обмен на обещание позаботиться о восьмилетней дочери. Трогательный турецкий сериал о семейных ценностях от создателей мелодрамы «Назвала я ее Фериха». В главных ролях Берен Гекйылдыз («Чудо-доктор»), Бугра Гюльсой и Лейла Лидиа Тугутлу («Пробуждение: Великие Сельджуки»).



Малышка Ойкю с самого рождения учится жить самостоятельно — сначала ее бросает мама, потом тетя-опекун оставляет девочку одну. Из письма, оставленного родственницей, Ойкю узнает, что у нее есть папа, который должен о ней позаботиться. С огромной сумкой вещей она едет к нему через весь город, но вскоре понимает, что и ему не нужна. Демир не хочет заниматься воспитанием малышки, так как это может сорвать его очередную аферу. Однако, чтобы избежать тюрьмы, ему приходится взять опеку над Ойкю. Теперь отцу и дочери предстоит преодолеть множество испытаний, включая тяжелую болезнь, чтобы научиться понимать и любить друг друга.



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