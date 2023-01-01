Биография

Мустафа Шевки Доган — турецкий режиссер и продюсер. Родился в городе Айдын в 1964 году. Мустафа Шевки Доган окончил среднюю школу Секе в 1980 году. В 1981 году он поступил на факультет лесного хозяйства и ландшафтной архитектуры Стамбульского университета, а уже в 1984 году начал изучать кино и проходил стажировку у Османа Синава. Доган работал помощником режиссера, арт-директором, продюсером и режиссером в коммерческих фильмах, рекламных кампаниях, телепрограммах, сериалах и фильмах. Готовил предупреждающие фильмы Министерства культуры и Управления полиции. В период с 1990 по 1994 год помимо кинематографа занимался коммерческой деятельностью. Мустафа Шевки Доган принимал участие в качестве продюсера и режиссера во многих проектах, таких, как «В стиле Ясеминь», «Долина Волков», «Откройте дверь», «Последний оттоман: Яндим Али», «Северный ветер», «Семейный дом», «Кошки были пропущены», «Османская пощечина», «Красное яблоко», «Сельская красавица», «Любовь назло», «Сельская госпожа», «Мерьем», «Осада Эль-Кута», «Рыбка Эгейского моря», «Дочка», «Рамо».