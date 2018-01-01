Мой странный герой (сериал, 2018) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Романтическая корейская дорама о школьнике, который возвращается к учебе спустя девять лет после отчисления. Сын школьной директрисы О Сехо и девушка Сон Сучон — лучшие ученики, что не мешает им дружить с двоечником Поксу. Но их отношения осложняются, когда Сучон влюбляется в Поксу — Сехо начинает ее ревновать и ставить бывшему другу палки в колеса. Их конфликт достигает кульминации, когда Сехо грозится прыгнуть с крыши. Администрация школы, опираясь на показания Сучон, решает, что того столкнул Поксу, и отчисляет его. Озлобившийся Поксу проводит следующие девять лет без ясной цели в жизни, но однажды спасает Сучон и ее юного ученика. В качестве пиар-хода старая школа Поксу снова принимает его — указание исходит от самого Сехо, ставшего директором. Поксу видит в этом возможность отомстить обидчикам. Получится ли у него — узнаете, посмотрев дораму «Мой странный герой» в видеосервисе Wink онлайн с русской озвучкой.



