Эта серия пока недоступна
Мой странный герой (сериал, 2018) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
О сериале
Романтическая корейская дорама о школьнике, который возвращается к учебе спустя девять лет после отчисления. Сын школьной директрисы О Сехо и девушка Сон Сучон — лучшие ученики, что не мешает им дружить с двоечником Поксу. Но их отношения осложняются, когда Сучон влюбляется в Поксу — Сехо начинает ее ревновать и ставить бывшему другу палки в колеса. Их конфликт достигает кульминации, когда Сехо грозится прыгнуть с крыши. Администрация школы, опираясь на показания Сучон, решает, что того столкнул Поксу, и отчисляет его. Озлобившийся Поксу проводит следующие девять лет без ясной цели в жизни, но однажды спасает Сучон и ее юного ученика. В качестве пиар-хода старая школа Поксу снова принимает его — указание исходит от самого Сехо, ставшего директором. Поксу видит в этом возможность отомстить обидчикам. Получится ли у него — узнаете, посмотрев дораму «Мой странный герой» в видеосервисе Wink онлайн с русской озвучкой.
Сериал Мой странный герой 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама, Мелодрама
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
- ХДРежиссёр
Хам
Джун-хо
- ПСРежиссёр
Пак
Сон-хо
- ЮСАктёр
Ю
Сын-хо
- ЧБАктриса
Чо
Бо-а
- КТАктёр
Квак
Тон-ён
- ЧХАктёр
Чхон
Хо-джин
- КМАктриса
Ким
Ми-гён
- ХДАктёр
Хам
Джун-хо
- КГАктёр
Ким
Гван-гю
- КДАктёр
Ким
Дон-ён
- ПААктриса
Пак
А-ин
- ЁДАктёр
Ён
Джун-сок
- КЮСценарист
Ким
Юн-ён
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина