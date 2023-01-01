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Мой странный герой
Актёры и съёмочная группа сериала «Мой странный герой»

Актёры и съёмочная группа сериала «Мой странный герой»

Режиссёры

Хам Джун-хо

Хам Джун-хо

Ham Joon-ho
Режиссёр
Пак Сон-хо

Пак Сон-хо

Park Seon-ho
Режиссёр

Актёры

Ю Сын-хо

Ю Сын-хо

Yoo Seung-ho
АктёрKang Bok-soo
Чо Бо-а

Чо Бо-а

Jo Bo-ah
АктрисаSon Soo-jeong
Квак Тон-ён

Квак Тон-ён

Kwak Dong-yeon
АктёрOh Se-ho
Чхон Хо-джин

Чхон Хо-джин

Cheon Ho-jin
АктёрTeacher Park
Ким Ми-гён

Ким Ми-гён

Kim Mi-gyeong
АктрисаBok-soo's mother
Хам Джун-хо

Хам Джун-хо

Ham Joon-ho
АктёрPrincipal
Ким Гван-гю

Ким Гван-гю

Kim Gwang-gyoo
АктёрVice-principal
Ким Дон-ён

Ким Дон-ён

Kim Dong-yeong
АктёрLee Gyeong-hyeon
Пак А-ин

Пак А-ин

Park Ah-in
АктрисаYang Min-ji
Ён Джун-сок

Ён Джун-сок

Yeon Joon-seok
АктёрOh Yeong-min

Сценаристы

Ким Юн-ён

Ким Юн-ён

Kim Yoon-yeong
Сценарист

Актёры дубляжа

Олег Вирозуб

Олег Вирозуб

Актёр дубляжа
Василиса Эльдарова

Василиса Эльдарова

Актриса дубляжа
Александр Лучинин

Александр Лучинин

Актёр дубляжа
Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Анастасия Лапина

Анастасия Лапина

Актриса дубляжа