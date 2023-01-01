WinkСериалыМой странный геройАктёры и съёмочная группа сериала «Мой странный герой»
Актёры и съёмочная группа сериала «Мой странный герой»
Актёры
АктёрKang Bok-soo
Ю Сын-хоYoo Seung-ho
АктрисаSon Soo-jeong
Чо Бо-аJo Bo-ah
АктёрOh Se-ho
Квак Тон-ёнKwak Dong-yeon
АктёрTeacher Park
Чхон Хо-джинCheon Ho-jin
АктрисаBok-soo's mother
Ким Ми-гёнKim Mi-gyeong
АктёрPrincipal
Хам Джун-хоHam Joon-ho
АктёрVice-principal
Ким Гван-гюKim Gwang-gyoo
АктёрLee Gyeong-hyeon
Ким Дон-ёнKim Dong-yeong
АктрисаYang Min-ji
Пак А-инPark Ah-in
АктёрOh Yeong-min