Мой странный герой (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+58 мин
Мой странный герой
Сезон 1 Серия 1
- 18+57 мин
Мой странный герой
Сезон 1 Серия 2
- 18+58 мин
Мой странный герой
Сезон 1 Серия 3
- 18+57 мин
Мой странный герой
Сезон 1 Серия 4
- 18+57 мин
Мой странный герой
Сезон 1 Серия 5
- 18+56 мин
Мой странный герой
Сезон 1 Серия 6
- 18+57 мин
Мой странный герой
Сезон 1 Серия 7
- 18+58 мин
Мой странный герой
Сезон 1 Серия 8
- 18+57 мин
Мой странный герой
Сезон 1 Серия 9
- 18+57 мин
Мой странный герой
Сезон 1 Серия 10
- 18+58 мин
Мой странный герой
Сезон 1 Серия 11
- 18+57 мин
Мой странный герой
Сезон 1 Серия 12
- 18+57 мин
Мой странный герой
Сезон 1 Серия 13
- 18+57 мин
Мой странный герой
Сезон 1 Серия 14
- 18+57 мин
Мой странный герой
Сезон 1 Серия 15
- 18+56 мин
Мой странный герой
Сезон 1 Серия 16
Сюжет
Романтическая корейская дорама о школьнике, который возвращается к учебе спустя девять лет после отчисления. Сын школьной директрисы О Сехо и девушка Сон Сучон — лучшие ученики, что не мешает им дружить с двоечником Поксу. Но их отношения осложняются, когда Сучон влюбляется в Поксу — Сехо начинает ее ревновать и ставить бывшему другу палки в колеса. Их конфликт достигает кульминации, когда Сехо грозится прыгнуть с крыши. Администрация школы, опираясь на показания Сучон, решает, что того столкнул Поксу, и отчисляет его. Озлобившийся Поксу проводит следующие девять лет без ясной цели в жизни, но однажды спасает Сучон и ее юного ученика. В качестве пиар-хода старая школа Поксу снова принимает его — указание исходит от самого Сехо, ставшего директором. Поксу видит в этом возможность отомстить обидчикам. Получится ли у него — узнаете, посмотрев дораму «Мой странный герой» в видеосервисе Wink онлайн с русской озвучкой.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
- ХДРежиссёр
Хам
Джун-хо
- ПСРежиссёр
Пак
Сон-хо
- ЮСАктёр
Ю
Сын-хо
- ЧБАктриса
Чо
Бо-а
- КТАктёр
Квак
Тон-ён
- ЧХАктёр
Чхон
Хо-джин
- КМАктриса
Ким
Ми-гён
- ХДАктёр
Хам
Джун-хо
- КГАктёр
Ким
Гван-гю
- КДАктёр
Ким
Дон-ён
- ПААктриса
Пак
А-ин
- ЁДАктёр
Ён
Джун-сок
- КЮСценарист
Ким
Юн-ён
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина