Московский романс. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Московский романс
1-й сезон
2-я серия

Московский романс (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.72019, Московский романс. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Милая и скромная Женя получает неожиданное наследство: незнакомая дальняя родственница завещала ей квартиру в высотке на Котельнической набережной. Приехав осматривать это сокровище, Женя обнаруживает полный дом народу. Выясняется, что старушка сдавала три комнаты жильцам: адвокату со сложной судьбой, таксисту Грише, который съехал из своей квартиры, чтобы не мешать дочери, и новоявленной москвичке, турагенту Наде. Все трое умоляют Женю не выгонять их: найти новое жильё в столице непросто…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Московский романс»