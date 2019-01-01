Московский романс (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.72019, Московский романс. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Сезоны и серии
О сериале
Милая и скромная Женя получает неожиданное наследство: незнакомая дальняя родственница завещала ей квартиру в высотке на Котельнической набережной. Приехав осматривать это сокровище, Женя обнаруживает полный дом народу. Выясняется, что старушка сдавала три комнаты жильцам: адвокату со сложной судьбой, таксисту Грише, который съехал из своей квартиры, чтобы не мешать дочери, и новоявленной москвичке, турагенту Наде. Все трое умоляют Женю не выгонять их: найти новое жильё в столице непросто…
Рейтинг
- Режиссёр
Владислав
Николаев
- Актриса
Надежда
Михалкова
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- ЯГАктриса
Яна
Гурьянова
- АФАктёр
Антон
Феоктистов
- СЧАктёр
Сергей
Чонишвили
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- МГАктриса
Марина
Гайзидорская
- ВЛАктриса
Виктория
Лукина
- ВГАктёр
Валерий
Громовиков
- АЛАктёр
Андрей
Лебедянский
- Актриса
Галина
Польских
- ЕКАктриса
Елена
Коренева
- ИБАктёр
Игорь
Бровин
- МСАктёр
Максим
Семченков
- ВКАктёр
Виталий
Кравченко
- ЛЖСценарист
Лариса
Жолобова
- ВБПродюсер
Виктор
Будилов
- ТОПродюсер
Татьяна
Огородникова
- ГЛПродюсер
Галина
Лифанова
- АППродюсер
Александр
Пилипец
- ИГПродюсер
Илья
Гимельфарб
- НКХудожник
Николай
Копанев
- ИГМонтажёр
Илья
Гимельфарб
- СЗМонтажёр
Сергей
Зиневич
- АЛОператор
Андрей
Лебедянский