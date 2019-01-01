Московский романс (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Милая и скромная Женя получает неожиданное наследство: незнакомая дальняя родственница завещала ей квартиру в высотке на Котельнической набережной. Приехав осматривать это сокровище, Женя обнаруживает полный дом народу. Выясняется, что старушка сдавала три комнаты жильцам: адвокату со сложной судьбой, таксисту Грише, который съехал из своей квартиры, чтобы не мешать дочери, и новоявленной москвичке, турагенту Наде. Все трое умоляют Женю не выгонять их: найти новое жильё в столице непросто…



