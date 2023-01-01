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Московский романс
Актёры и съёмочная группа сериала «Московский романс»

Актёры и съёмочная группа сериала «Московский романс»

Режиссёры

Владислав Николаев

Владислав Николаев

Режиссёр

Актёры

Надежда Михалкова

Надежда Михалкова

АктрисаЖеня
Кирилл Плетнёв

Кирилл Плетнёв

АктёрГриша
Яна Гурьянова

Яна Гурьянова

АктрисаНадя
Антон Феоктистов

Антон Феоктистов

АктёрКирилл
Сергей Чонишвили

Сергей Чонишвили

Актёрадвокат
Евгения Дмитриева

Евгения Дмитриева

АктрисаСоня
Марина Гайзидорская

Марина Гайзидорская

Актрисаквартирная хозяйка
Виктория Лукина

Виктория Лукина

АктрисаИнга
Валерий Громовиков

Валерий Громовиков

Актёрнотариус
Андрей Лебедянский

Андрей Лебедянский

Актёрмастер в салоне
Галина Польских

Галина Польских

Актриса
Елена Коренева

Елена Коренева

Актриса
Игорь Бровин

Игорь Бровин

Актёрнотариус
Максим Семченков

Максим Семченков

Актёр
Виталий Кравченко

Виталий Кравченко

Vitaly Kravchenko
АктёрКонстантин, врач

Сценаристы

Лариса Жолобова

Лариса Жолобова

Сценарист

Продюсеры

Виктор Будилов

Виктор Будилов

Продюсер
Татьяна Огородникова

Татьяна Огородникова

Продюсер
Галина Лифанова

Галина Лифанова

Продюсер
Александр Пилипец

Александр Пилипец

Продюсер
Илья Гимельфарб

Илья Гимельфарб

Продюсер

Художники

Николай Копанев

Николай Копанев

Художник

Монтажёры

Илья Гимельфарб

Илья Гимельфарб

Монтажёр
Сергей Зиневич

Сергей Зиневич

Монтажёр

Операторы

Андрей Лебедянский

Андрей Лебедянский

Оператор