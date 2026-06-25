Мокрые майки. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Мокрые майки
1-й сезон
9-я серия
2024, Мокрые майки. Сезон 1. Серия 9
Комедия18+
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Мокрые майки (сериал, 2024) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Бывшей стриптизёрше Маре исполняется 35, и у нее наступает кризис среднего возраста. Чтобы доказать себе, что она способна на большее, Мара решает заняться бизнесом. Она просит своего богатого спонсора дать ей в управление модный салон красоты, но он подготовил ей неприятный сюрприз — вместо элитного заведения Мара получает в управление старую автомойку на окраине города. Мара оказывается в сложной ситуации — ей необходимо выжить в мире бизнеса и спасти автомойку от неминуемого банкротства. Чтобы не прогибаться под законы сурового мужского бизнеса, Мара решается сделать ставку на свой собственный опыт. Теперь необычная автомойка завлекает клиентов красивыми автомойщицами.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

5.4 КиноПоиск