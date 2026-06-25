WinkСериалыМокрые майки1-й сезон8-я серия
2024, Мокрые майки. Сезон 1. Серия 8
Комедия18+
Серия в подписке «PREMIER»
Мокрые майки (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+23 мин
Мокрые майки
Сезон 1 Серия 1
- 18+22 мин
Мокрые майки
Сезон 1 Серия 2
- 18+20 мин
Мокрые майки
Сезон 1 Серия 3
- 18+22 мин
Мокрые майки
Сезон 1 Серия 4
- 18+21 мин
Мокрые майки
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
Мокрые майки
Сезон 1 Серия 6
- 18+21 мин
Мокрые майки
Сезон 1 Серия 7
- 18+23 мин
Мокрые майки
Сезон 1 Серия 8
- 18+21 мин
Мокрые майки
Сезон 1 Серия 9
- 18+23 мин
Мокрые майки
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Бывшей стриптизёрше Маре исполняется 35, и у нее наступает кризис среднего возраста. Чтобы доказать себе, что она способна на большее, Мара решает заняться бизнесом. Она просит своего богатого спонсора дать ей в управление модный салон красоты, но он подготовил ей неприятный сюрприз — вместо элитного заведения Мара получает в управление старую автомойку на окраине города. Мара оказывается в сложной ситуации — ей необходимо выжить в мире бизнеса и спасти автомойку от неминуемого банкротства. Чтобы не прогибаться под законы сурового мужского бизнеса, Мара решается сделать ставку на свой собственный опыт. Теперь необычная автомойка завлекает клиентов красивыми автомойщицами.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
- ДГРежиссёр
Денис
Гуляр
- МШАктриса
Маргарита
Шабардыгина
- Актёр
Денис
Сладков
- МКАктриса
Маруся
Климова
- Актриса
Мария
Горбань
- ВРАктёр
Вячеслав
Разбегаев
- ДКАктриса
Диана
Кафф
- Актриса
Ирина
Темичева
- АГСценарист
Александр
Головко
- ААСценарист
Арсен
Арутюнян
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ГАПродюсер
Гайк
Асатрян
- ИШПродюсер
Илья
Шувалов