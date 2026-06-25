Бывшей стриптизёрше Маре исполняется 35, и у нее наступает кризис среднего возраста. Чтобы доказать себе, что она способна на большее, Мара решает заняться бизнесом. Она просит своего богатого спонсора дать ей в управление модный салон красоты, но он подготовил ей неприятный сюрприз — вместо элитного заведения Мара получает в управление старую автомойку на окраине города. Мара оказывается в сложной ситуации — ей необходимо выжить в мире бизнеса и спасти автомойку от неминуемого банкротства. Чтобы не прогибаться под законы сурового мужского бизнеса, Мара решается сделать ставку на свой собственный опыт. Теперь необычная автомойка завлекает клиентов красивыми автомойщицами.

