Многогранники (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
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Дружба девушки из обычной семьи и парня из золотой молодежи оказывается под угрозой, когда в их вузе появляется новый студент, приехавший из-за границы. Яркая мелодрама «Многогранники» — сериал по литературному бестселлеру Натальи Способиной о том, как вражда превращается в любовь.
Хотя Маша и учится в престижном московском университете, ей не близка шикарная жизнь большинства однокурсников, беззаботно проводящих время на пышных вечеринках. Тем не менее с одним из них ей все же удалось найти общий язык: Димка готов пожертвовать столичными тусовками ради общения с Машей. Но вот на курсе появляет�ся Роман — студент, приехавший из Великобритании. Своей галантностью и примерностью он невыносимо бесит Димку. А Маша видит в новеньком что-то притягательное.
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Информация
Рейтинг
- НЯРежиссёр
Ника
Яковлева
- СБАктёр
Степан
Белозеров
- ТСАктриса
Тина
Стойилкович
- Актёр
Алексей
Агранович
- ОЛАктриса
Ольга
Ломоносова
- Актёр
Дмитрий
Ендальцев
- Актриса
Евдокия
Германова
- ВЛАктриса
Влада
Лукина
- Актриса
Диана
Енакаева
- Сценарист
Данил
Lumerz
- ЕЯСценарист
Евгения
Яцкина
- ААПродюсер
Анна
Александрова
- ВТПродюсер
Валерия
Тяжкун
- НЯПродюсер
Ника
Яковлева
- ПЗПродюсер
Полина
Зубарева
- СТХудожница
Софья
Тютюнник
- САХудожница
Саният
Атабиева
- АЮМонтажёр
Александра
Юрага
- ВМОператор
Виктор
Митропов