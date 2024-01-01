Многогранники. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Многогранники
1-й сезон
1-я серия
8.82024, Многогранники. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
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Многогранники (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Дружба девушки из обычной семьи и парня из золотой молодежи оказывается под угрозой, когда в их вузе появляется новый студент, приехавший из-за границы. Яркая мелодрама «Многогранники» — сериал по литературному бестселлеру Натальи Способиной о том, как вражда превращается в любовь.

Хотя Маша и учится в престижном московском университете, ей не близка шикарная жизнь большинства однокурсников, беззаботно проводящих время на пышных вечеринках. Тем не менее с одним из них ей все же удалось найти общий язык: Димка готов пожертвовать столичными тусовками ради общения с Машей. Но вот на курсе появляется Роман — студент, приехавший из Великобритании. Своей галантностью и примерностью он невыносимо бесит Димку. А Маша видит в новеньком что-то притягательное.

Как будут развиваться их отношения дальше, расскажут «Многогранники» — сериал 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.

Сериал Многогранники 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Многогранники»