Многогранники (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Дружба девушки из обычной семьи и парня из золотой молодежи оказывается под угрозой, когда в их вузе появляется новый студент, приехавший из-за границы. Яркая мелодрама «Многогранники» — сериал по литературному бестселлеру Натальи Способиной о том, как вражда превращается в любовь.



Хотя Маша и учится в престижном московском университете, ей не близка шикарная жизнь большинства однокурсников, беззаботно проводящих время на пышных вечеринках. Тем не менее с одним из них ей все же удалось найти общий язык: Димка готов пожертвовать столичными тусовками ради общения с Машей. Но вот на курсе появляется Роман — студент, приехавший из Великобритании. Своей галантностью и примерностью он невыносимо бесит Димку. А Маша видит в новеньком что-то притягательное.



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