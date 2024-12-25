Семейный секрет может обернуться проклятием: фантастическая драма с Александрой Даддарио в главной роли.



Роуэн Филдинг, несмотря на юный возраст, успела стать авторитетным нейрохирургом; однако ее привычная и любимая жизнь делится надвое после того, как умирает ее приемная мать. Приехав в родовое поместье в Луизиане, Роуэн узнает, что на самом деле происходит из древнего семейства Мэйфейр. В Новом Орлеане веками ходили слухи, что все женщины в этом роду — ведьмы. Поначалу скептически настроенная приверженка науки, Роуэн вскоре начинает сомневаться в своих принципах: вокруг нее происходит слишком много странных, а порой и опасных событий. Чтобы избавиться от кошмаров и защитить себя и других, девушке придется погрузиться в историю семьи Мэйфейр и снять с рода старинное проклятие.



Какая опасность на самом деле угрожает Роуэн и ее роду? Узнайте все ответы в мистическом проекте «Мэйфейрские ведьмы» — сериал смотреть онлайн можно уже сейчас в подписке Amediateka на платформе Wink.

