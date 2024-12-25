Мэйфейрские ведьмы (сериал, 2023) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
- 18+44 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 2 Серия 1
- 18+46 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 2 Серия 2
- 18+40 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 2 Серия 3
- 18+41 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 2 Серия 4
- 18+41 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 2 Серия 5
- 18+43 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 2 Серия 6
- 18+43 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 2 Серия 7
- 18+41 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 2 Серия 8
О сериале
Семейный секрет может обернуться проклятием: фантастическая драма с Александрой Даддарио в главной роли.
Роуэн Филдинг, несмотря на юный возраст, успела стать авторитетным нейрохирургом; однако ее привычная и любимая жизнь делится надвое после того, как умирает ее приемная мать. Приехав в родовое поместье в Луизиане, Роуэн узнает, что на самом деле происходит из древнего семейства Мэйфейр. В Новом Орлеане веками ходили слухи, что все женщины в этом роду — ведьмы. Поначалу скептически настроенная приверженка науки, Роуэн вскоре начинает сомневаться в своих принципах: вокруг нее происходит слишком много странных, а порой и опасных событий. Чтобы избавиться от кошмаров и защитить себя и других, девушке придется погрузиться в историю семьи Мэйфейр и снять с рода старинное проклятие.
Какая опасность на самом деле угрожает Роуэн и ее роду? Узнайте все ответы в мистическом проекте «Мэйфейрские ведьмы» — сериал смотреть онлайн можно уже сейчас в подписке Amediateka на платформе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Хайфа
Аль-Мансур
- АКРежиссёр
Аксель
Кэролин
- АОРежиссёр
Алексис
О. Коричински
- МАРежиссёр
Майкл
Аппендаль
- Актриса
Александра
Даддарио
- ТААктёр
Тонгай
Арнольд Чириса
- Актёр
Джек
Хьюстон
- ГХАктёр
Гарри
Хэмлин
- БФАктёр
Бен
Фельдман
- ДБАктёр
Деннис
Буцикарис
- Актриса
Бет
Грант
- Актриса
Аннабет
Гиш
- АДАктриса
Алисса
Джиррелс
- Сценарист
Мишель
Эшфорд
- СКСценарист
Сара
Корнвэлл
- МГСценарист
Майкл
Голдбах
- ДФПродюсер
Джефф
Фрейлих
- МГПродюсер
Майкл
Голдбах
- ЭММонтажёр
Энди
Морриш
- ЭУМонтажёр
Эндрю
Уэсман
- УБКомпозитор
Уильям
Бейтс