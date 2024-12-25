Мэйфейрские ведьмы. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Мэйфейрские ведьмы
2-й сезон
1-я серия
8.52023, Mayfair Witches
Фэнтези, Драма18+
Александра Даддарио в роли врача, которая оказалась наследницей ведьминского рода. Фэнтези по книгам Энн Райс
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Мэйфейрские ведьмы (сериал, 2023) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Семейный секрет может обернуться проклятием: фантастическая драма с Александрой Даддарио в главной роли.

Роуэн Филдинг, несмотря на юный возраст, успела стать авторитетным нейрохирургом; однако ее привычная и любимая жизнь делится надвое после того, как умирает ее приемная мать. Приехав в родовое поместье в Луизиане, Роуэн узнает, что на самом деле происходит из древнего семейства Мэйфейр. В Новом Орлеане веками ходили слухи, что все женщины в этом роду — ведьмы. Поначалу скептически настроенная приверженка науки, Роуэн вскоре начинает сомневаться в своих принципах: вокруг нее происходит слишком много странных, а порой и опасных событий. Чтобы избавиться от кошмаров и защитить себя и других, девушке придется погрузиться в историю семьи Мэйфейр и снять с рода старинное проклятие.

Какая опасность на самом деле угрожает Роуэн и ее роду? Узнайте все ответы в мистическом проекте «Мэйфейрские ведьмы» — сериал смотреть онлайн можно уже сейчас в подписке Amediateka на платформе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мэйфейрские ведьмы»