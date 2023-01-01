Мэйфейрские ведьмы. Сезон 1
Wink
Сериалы
Мэйфейрские ведьмы
1-й сезон

Мэйфейрские ведьмы (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

8.42023, Mayfair Witches 8 серий
Ужасы, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Узнать правду о своем прошлом: смотрите 1 сезон фэнтези-проекта «Мэйфейрские ведьмы» — сериал уже доступен онлайн с подпиской Amediateka на Wink.

История «Мэйфейрских ведьм» начинается, когда молодая Роуэн Филдинг, талантливый нейрохирург, возвращается в родовое имение в Луизиане после смерти приемной матери. Спустя годы девушка внезапно открывает правду: она происходит из древнего рода ведьм Мэйфейр, слухи о которых ходили в Новом Орлеане на протяжении веков. Несмотря на свой научный скептицизм, Роуэн ставит под сомнение свои убеждения, когда вокруг нее начинают происходить загадочные вещи. Чтобы избавиться от кошмаров и вернуться к нормальной жизни, ей придется погрузиться в семейную историю и снять проклятие, которое преследует их род.

Кто веками преследует женщин из рода Мэйфейр и причем тут Роэун? Узнайте в сериале «Мэйфейрские ведьмы» — 1 сезон смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink в подписке Amediateka.

Сериал Мэйфейрские ведьмы 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мэйфейрские ведьмы»

Всё