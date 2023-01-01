Мэйфейрские ведьмы (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

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Узнать правду о своем прошлом: смотрите 1 сезон фэнтези-проекта «Мэйфейрские ведьмы» — сериал уже доступен онлайн с подпиской Amediateka на Wink.



История «Мэйфейрских ведьм» начинается, когда молодая Роуэн Филдинг, талантливый нейрохирург, возвращается в родовое имение в Луизиане после смерти приемной матери. Спустя годы девушка внезапно открывает правду: она происходит из древнего рода ведьм Мэйфейр, слухи о которых ходили в Новом Орлеане на протяжении веков. Несмотря на свой научный скептицизм, Роуэн ставит под сомнение свои убеждения, когда вокруг нее начинают происходить загадочные вещи. Чтобы избавиться от кошмаров и вернуться к нормальной жизни, ей придется погрузиться в семейную историю и снять проклятие, которое преследует их род.



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