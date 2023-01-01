Мэйфейрские ведьмы (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+51 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 1 Серия 1
- 18+43 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 1 Серия 2
- 18+39 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 1 Серия 3
- 18+41 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 1 Серия 4
- 18+42 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 1 Серия 5
- 18+43 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 1 Серия 6
- 18+39 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 1 Серия 7
- 18+41 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Узнать правду о своем прошлом: смотрите 1 сезон фэнтези-проекта «Мэйфейрские ведьмы» — сериал уже доступен онлайн с подпиской Amediateka на Wink.
История «Мэйфейрских ведьм» начинается, когда молодая Роуэн Филдинг, талантливый нейрохирург, возвращается в родовое имение в Луизиане после смерти приемной матери. Спустя годы девушка внезапно открывает правду: она происходит из древнего рода ведьм Мэйфейр, слухи о которых ходили в Новом Орлеане на протяжении веков. Несмотря на свой научный скептицизм, Роуэн ставит под сомнение свои убеждения, когда вокруг нее начинают происходить загадочные вещи. Чтобы избавиться от кошмаров и вернуться к нормальной жизни, ей придется погрузиться в семейную историю и снять проклятие, которое преследует их род.
Кто веками преследует женщин из рода Мэйфейр и причем тут Роэун? Узнайте в сериале «Мэйфейрские ведьмы» — 1 сезон смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink в подписке Amediateka.
Сериал Мэйфейрские ведьмы 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Хайфа
Аль-Мансур
- АКРежиссёр
Аксель
Кэролин
- АОРежиссёр
Алексис
О. Коричински
- МАРежиссёр
Майкл
Аппендаль
- Актриса
Александра
Даддарио
- ТААктёр
Тонгай
Арнольд Чириса
- Актёр
Джек
Хьюстон
- ГХАктёр
Гарри
Хэмлин
- БФАктёр
Бен
Фельдман
- ДБАктёр
Деннис
Буцикарис
- Актриса
Бет
Грант
- Актриса
Аннабет
Гиш
- АДАктриса
Алисса
Джиррелс
- Сценарист
Мишель
Эшфорд
- СКСценарист
Сара
Корнвэлл
- МГСценарист
Майкл
Голдбах
- ДФПродюсер
Джефф
Фрейлих
- МГПродюсер
Майкл
Голдбах
- ЭММонтажёр
Энди
Морриш
- ЭУМон�тажёр
Эндрю
Уэсман
- УБКомпозитор
Уильям
Бейтс