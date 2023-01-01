Мэйфейрские ведьмы (сериал, 2023) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сериал «Мэйфейрские ведьмы», 2 сезон, рассказывает о Роуэн Филдинг, молодой ведьме, которая сталкивается с темными тайнами своей семьи и борьбой между магией и наукой в мире сверхъестественного. В главной роли — Александра Даддарио.



Во втором сезоне фэнтези-сериала «Мэйфейрские ведьмы» жизнь Роуэн Филдинг претерпевает кардинальные изменения, когда она становится матерью необычного ребенка. В этом малыше заключена часть души Лэшера, злого духа. Несмотря на то что Роуэн стремится к свету и помогает окружающим, тьма все больше проникает в ее жизнь. Сюжет сериала углубляется в новые тайны, связанные с историей семьи Роуэн, раскрывая предысторию демона и его скрытые мотивы. Конфликт между научным и сверхъестественным становится центральной темой и подчеркивает борьбу героини с темными силами, которые угрожают не только ей, но и ее близким. Этот сезон обещает зрителям захватывающее путешествие в мир магии и тайн, где каждое открытие может привести к неожиданным последствиям.



