Мэйфейрские ведьмы (сериал, 2023) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

- 18+44 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 2 Серия 1
- 18+46 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 2 Серия 2
- 18+40 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 2 Серия 3
- 18+41 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 2 Серия 4
- 18+41 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 2 Серия 5
- 18+43 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 2 Серия 6
- 18+43 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 2 Серия 7
- 18+41 мин
Мэйфейрские ведьмы
Сезон 2 Серия 8
О сериале
Сериал «Мэйфейрские ведьмы», 2 сезон, рассказывает о Роуэн Филдинг, молодой ведьме, которая сталкивается с темными тайнами своей семьи и борьбой между магией и наукой в мире сверхъестественного. В главной роли — Александра Даддарио.
Во втором сезоне фэнтези-сериала «Мэйфейрские ведьмы» жизнь Роуэн Филдинг претерпевает кардинальные изменения, когда она становится матерью необычного ребенка. В этом малыше заключена часть души Лэшера, злого духа. Несмотря на то что Роуэн стремится к свету и помогает окружающим, тьма все больше проникает в ее жизнь. Сюжет сериала углубляется в новые тайны, связанные с историей семьи Роуэн, раскрывая предысторию демона и его скрытые мотивы. Конфликт между научным и сверхъестественным становится центральной темой и подчеркивает борьбу героини с темными силами, которые угрожают не только ей, но и ее близким. Этот сезон обещает зрителям захватывающее путешествие в мир магии и тайн, где каждое открытие может привести к неожиданным последствиям.
Рейтинг
- Режиссёр
Хайфа
Аль-Мансур
- АКРежиссёр
Аксель
Кэролин
- АОРежиссёр
Алексис
О. Коричински
- МАРежиссёр
Майкл
Аппендаль
- Актриса
Александра
Даддарио
- ТААктёр
Тонгай
Арнольд Чириса
- Актёр
Джек
Хьюстон
- ГХАктёр
Гарри
Хэмлин
- БФАктёр
Бен
Фельдман
- ДБАктёр
Деннис
Буцикарис
- Актриса
Бет
Грант
- Актриса
Аннабет
Гиш
- АДАктриса
Алисса
Джиррелс
- Сценарист
Мишель
Эшфорд
- СКСценарист
Сара
Корнвэлл
- МГСценарист
Майкл
Голдбах
- ДФПродюсер
Джефф
Фрейлих
- МГПродюсер
Майкл
Голдбах
- ЭММонтажёр
Энди
Морриш
- ЭУМонтажёр
Эндрю
Уэсман
- УБКомпозитор
Уильям
Бейтс