Мэйфейрские ведьмы. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Мэйфейрские ведьмы
2-й сезон
2-я серия
8.52023, Mayfair Witches
Ужасы, Фэнтези18+
Александра Даддарио в роли врача, которая оказалась наследницей ведьминского рода. Фэнтези по книгам Энн Райс
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Мэйфейрские ведьмы (сериал, 2023) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Сериал «Мэйфейрские ведьмы», 2 сезон, рассказывает о Роуэн Филдинг, молодой ведьме, которая сталкивается с темными тайнами своей семьи и борьбой между магией и наукой в мире сверхъестественного. В главной роли — Александра Даддарио.

Во втором сезоне фэнтези-сериала «Мэйфейрские ведьмы» жизнь Роуэн Филдинг претерпевает кардинальные изменения, когда она становится матерью необычного ребенка. В этом малыше заключена часть души Лэшера, злого духа. Несмотря на то, что Роуэн стремится к свету и помогает окружающим, тьма все больше проникает в ее жизнь. Сюжет сериала углубляется в новые тайны, связанные с историей семьи Роуэн, раскрывая предысторию демона и его скрытые мотивы. Конфликт между научным и сверхъестественным становится центральной темой и подчеркивает борьбу героини с темными силами, которые угрожают не только ей, но и ее близким. Этот сезон обещает зрителям захватывающее путешествие в мир магии и тайн, где каждое открытие может привести к неожиданным последствиям.

Смотрите сериал «Мэйфейрские ведьмы» в подписке Amediateka в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мэйфейрские ведьмы»