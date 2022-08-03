WinkСериалыМеня зовут Саша1-й сезон4-я серия
Меня зовут Саша (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
9.12019, Меня зовут Саша. Серия 4
Мелодрама16+
Сезоны и серии
О сериале
Будущая врач Саша наслаждается студенчеством и отношениями с возлюбленным Романом. Но за этой эйфорией она не замечает главного – молодой человек обманывает ее, ведь он давно женат на дочке мэра. Разочаровавшись в своем самом близком человеке, Саша решает разорвать отношения и уезжает в Москву. Она еще не знает, что эта поездка изменит ее жизнь…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- ЕВАктриса
Евгения
Вайс
- ВГАктёр
Владимир
Гориславец
- АКАктёр
Артём
Карасёв
- КЩАктриса
Ксения
Щербакова
- АХАктёр
Андрей
Харыбин
- Актриса
Наталья
Селиверстова
- ЛФАктриса
Любовь
Фирсова
- ВБАктёр
Владимир
Брест
- ЕСАктриса
Екатерина
Симаходская
- ДПАктёр
Дмитрий
Павленко
- ЕКСценарист
Евгений
Куратов
- НКПродюсер
Наталья
Клевцова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- НЕХудожница
Наталья
Евладова
- ДМХудожница
Дарья
Мозгунова
- ОЛОператор
Ольга
Ливинская
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков