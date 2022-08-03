Меня зовут Саша. Серия 4
Wink
Сериалы
Меня зовут Саша
1-й сезон
4-я серия

Меня зовут Саша (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.12019, Меня зовут Саша. Серия 4
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Будущая врач Саша наслаждается студенчеством и отношениями с возлюбленным Романом. Но за этой эйфорией она не замечает главного – молодой человек обманывает ее, ведь он давно женат на дочке мэра. Разочаровавшись в своем самом близком человеке, Саша решает разорвать отношения и уезжает в Москву. Она еще не знает, что эта поездка изменит ее жизнь…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Меня зовут Саша»