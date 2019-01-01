Меня зовут Саша (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Будущая врач Саша наслаждается студенчеством и отношениями с возлюбленным Романом. Но за этой эйфорией она не замечает главного – молодой человек обманывает ее, ведь он давно женат на дочке мэра. Разочаровавшись в своем самом близком человеке, Саша решает разорвать отношения и уезжает в Москву. Она еще не знает, что эта поездка изменит ее жизнь…

