Кроко-крохи
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Детям
Маугли и Акира. Новые приключения
1-й сезон
Кроко-крохи
8.82026, Adventures of Akira and Mowgli
Мультсериалы, Комедия6+
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Маугли и Акира. Новые приключения (мультсериал, 2026) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Маугли и его новая подруга помогают зверям из джунглей и противостоят злобному Шер-Хану. Мультсериал «Маугли и Акира. Новые приключения» — красочная сказка для юного зрителя с любимыми героями Редьярда Киплинга.

Мальчик Маугли вырос в семействе волков и всю жизнь общался лишь со зверями. Он — единственный человек, живущий в джунглях, и друзья, среди которых медведь Балу и Багира, называют его «голокожим». Но вот однажды он сталкивается с Акирой, девочкой из деревни. Появление второй «голокожей» тут же привлекает внимание тигра Шер-Хана, который видит в ней легкую добычу, но Акира оказывается умной и ловкой девочкой, которая не даст в обиду ни себя, ни друзей. Маугли и Акира начинают исследовать джунгли вместе, и там их ждет немало опасностей и веселья.

Какие открытия припасла для них дикая природа, покажет мультик «Маугли и Акира. Новые приключения» (2026), найти который можно на Wink.

Страна
Сингапур, Индия, ОАЭ, Ирландия
Жанр
Комедия, Приключения, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

8.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Маугли и Акира. Новые приключения»