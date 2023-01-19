Машины песенки (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Такой непоседе, как Маша сам Бог велел путешествовать. Новый сериал из популярной мульт-вселенной подарил героине возможность побывать в самых разных странах. В ходе своего тура Маша узнала множество национальных мелодий и записала песню на каждую из них. Смотри и слушай «Машины песенки»!

