Все будет О'КЕЙ с субтитрами
Wink
Детям
Машины песенки
1-й сезон
Все будет О'КЕЙ с субтитрами

Машины песенки (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн

8.82019, Все будет О'КЕЙ с субтитрами
Мультсериалы0+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Такой непоседе, как Маша сам Бог велел путешествовать. Новый сериал из популярной мульт-вселенной подарил героине возможность побывать в самых разных странах. В ходе своего тура Маша узнала множество национальных мелодий и записала песню на каждую из них. Смотри и слушай «Машины песенки»!

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