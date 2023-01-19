WinkДетямМашины песенки1-й сезонДержись, Париж с субтитрами
Машины песенки (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн
8.82019, Держись, Париж с субтитрами
Мультсериалы0+
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О сериале
Такой непоседе, как Маша сам Бог велел путешествовать. Новый сериал из популярной мульт-вселенной подарил героине возможность побывать в самых разных странах. В ходе своего тура Маша узнала множество национальных мелодий и записала песню на каждую из них. Смотри и слушай «Машины песенки»!
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
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