8.52018, Mocro Maffia
Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Марокканская мафия (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
- 18+43 мин
Марокканская мафия
Сезон 1 Серия 1
- 18+43 мин
Марокканская мафия
Сезон 1 Серия 2
- 18+44 мин
Марокканская мафия
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Марокканская мафия
Сезон 1 Серия 4
- 18+44 мин
Марокканская мафия
Сезон 1 Серия 5
- 18+41 мин
Марокканская мафия
Сезон 1 Серия 6
- 18+39 мин
Марокканская мафия
Сезон 1 Серия 7
- 18+40 мин
Марокканская мафия
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Голландский журналист и писатель Рейн де Ваард буквально вытягивает себя из кризиса, чтобы выполнить завет покойной жены и сочинить новую книгу. Он решает посвятить ее реальной подпольной борьбе наркоторговцев, развязанной полгода назад бывшими лучшими друзьями-арабами. Рейн начинает свое исследование злых улиц Амстердама, полных опасности, пороков и вражды.
СтранаНидерланды
ЖанрКриминал
КачествоFull HD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb