WinkСериалыМарокканская мафия3-й сезон
Марокканская мафия (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн
8.62021, Mocro Maffia 7 серий
Детективы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
- 18+53 мин
Марокканская мафия
Сезон 3 Серия 1
- 18+43 мин
Марокканская мафия
Сезон 3 Серия 2
- 18+38 мин
Марокканская мафия
Сезон 3 Серия 3
- 18+41 мин
Марокканская мафия
Сезон 3 Серия 4
- 18+51 мин
Марокканская мафия
Сезон 3 Серия 5
- 18+42 мин
Марокканская мафия
Сезон 3 Серия 6
- 18+43 мин
Марокканская мафия
Сезон 3 Серия 7
Сюжет
Голландский журналист и писатель Рейн де Ваард буквально вытягивает себя из кризиса, чтобы выполнить завет покойной жены и сочинить новую книгу. Он решает посвятить ее реальной подпольной борьбе наркоторговцев, развязанной полгода назад бывшими лучшими друзьями-арабами. Рейн начинает свое исследование злых улиц Амстердама, полных опасности, пороков и вражды.
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Информация
СтранаНидерланды
ЖанрыКриминал, Детективы
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
8.1 IMDb