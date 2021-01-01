Марокканская мафия. Сезон 3. Серия 7
Wink
Сериалы
Марокканская мафия
3-й сезон
7-я серия
8.52021, Mocro Maffia
Детектив, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Марокканская мафия (сериал, 2021) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Голландский журналист и писатель Рейн де Ваард буквально вытягивает себя из кризиса, чтобы выполнить завет покойной жены и сочинить новую книгу. Он решает посвятить ее реальной подпольной борьбе наркоторговцев, развязанной полгода назад бывшими лучшими друзьями-арабами. Рейн начинает свое исследование злых улиц Амстердама, полных опасности, пороков и вражды.

Сериал Марокканская мафия 3 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Нидерланды
Жанр
Криминал, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.1 IMDb