8.62018, Mocro Maffia 5 сезонов
Криминал, Детективы18+
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Марокканская мафия (сериал, 2018) смотреть онлайн
- 18+43 мин
Марокканская мафия
Сезон 1 Серия 1
- 18+43 мин
Марокканская мафия
Сезон 1 Серия 2
- 18+44 мин
Марокканская мафия
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Марокканская мафия
Сезон 1 Серия 4
- 18+44 мин
Марокканская мафия
Сезон 1 Серия 5
- 18+41 мин
Марокканская мафия
Сезон 1 Серия 6
- 18+39 мин
Марокканская мафия
Сезон 1 Серия 7
- 18+40 мин
Марокканская мафия
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Голландский журналист и писатель Рейн де Ваард буквально вытягивает себя из кризиса, чтобы выполнить завет покойной жены и сочинить новую книгу. Он решает посвятить ее реальной подпольной борьбе наркоторговцев, развязанной полгода назад бывшими лучшими друзьями-арабами. Рейн начинает свое исследование злых улиц Амстердама, полных опасности, пороков и вражды. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаНидерланды
ЖанрыКриминал, Детективы
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
8.1 IMDb