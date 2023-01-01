Марокканская мафия
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Сериалы
Марокканская мафия
8.62018, Mocro Maffia 5 сезонов
Криминал, Детективы18+
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Марокканская мафия (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Голландский журналист и писатель Рейн де Ваард буквально вытягивает себя из кризиса, чтобы выполнить завет покойной жены и сочинить новую книгу. Он решает посвятить ее реальной подпольной борьбе наркоторговцев, развязанной полгода назад бывшими лучшими друзьями-арабами. Рейн начинает свое исследование злых улиц Амстердама, полных опасности, пороков и вражды. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.1 IMDb