Марокканская мафия. Сезон 4
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Марокканская мафия
4-й сезон

Марокканская мафия (сериал, 2022) сезон 4 смотреть онлайн

8.62022, Mocro Maffia 9 серий
Криминал, Детективы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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Сюжет

Голландский журналист и писатель Рейн де Ваард буквально вытягивает себя из кризиса, чтобы выполнить завет покойной жены и сочинить новую книгу. Он решает посвятить ее реальной подпольной борьбе наркоторговцев, развязанной полгода назад бывшими лучшими друзьями-арабами. Рейн начинает свое исследование злых улиц Амстердама, полных опасности, пороков и вражды.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.1 IMDb