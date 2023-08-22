Марокканская мафия. Сезон 4. Серия 8
Wink
Сериалы
Марокканская мафия
4-й сезон
8-я серия
8.52022, Mocro Maffia
Криминал, Детектив18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Марокканская мафия (сериал, 2022) сезон 4 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Голландский журналист и писатель Рейн де Ваард буквально вытягивает себя из кризиса, чтобы выполнить завет покойной жены и сочинить новую книгу. Он решает посвятить ее реальной подпольной борьбе наркоторговцев, развязанной полгода назад бывшими лучшими друзьями-арабами. Рейн начинает свое исследование злых улиц Амстердама, полных опасности, пороков и вражды.

Страна
Нидерланды
Жанр
Криминал, Детектив
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb