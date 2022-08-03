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Марокканская мафия
2-й сезон

Марокканская мафия (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

8.52020, Mocro Maffia 7 серий
Криминал18+
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Сезоны и серии

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О сериале

Голландский журналист и писатель Рейн де Ваард буквально вытягивает себя из кризиса, чтобы выполнить завет покойной жены и сочинить новую книгу. Он решает посвятить ее реальной подпольной борьбе наркоторговцев, развязанной полгода назад бывшими лучшими друзьями-арабами. Рейн начинает свое исследование злых улиц Амстердама, полных опасности, пороков и вражды. Смотрите сериал «Марокканская мафия» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Нидерланды
Жанр
Криминал

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.1 IMDb