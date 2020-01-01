Марокканская мафия. Сезон 2. Серия 3
Марокканская мафия
2-й сезон
3-я серия
8.52020, Mocro Maffia
Криминал18+
Марокканская мафия (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Голландский журналист и писатель Рейн де Ваард буквально вытягивает себя из кризиса, чтобы выполнить завет покойной жены и сочинить новую книгу. Он решает посвятить ее реальной подпольной борьбе наркоторговцев, развязанной полгода назад бывшими лучшими друзьями-арабами. Рейн начинает свое исследование злых улиц Амстердама, полных опасности, пороков и вражды.

Страна
Нидерланды
Жанр
Криминал
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.1 IMDb