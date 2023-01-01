WinkСериалыМарокканская мафия5-й сезон
Марокканская мафия (сериал, 2021) сезон 5 смотреть онлайн
8.62021, Mocro Maffia 7 серий
Криминал, Детективы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
- 18+53 мин
Марокканская мафия
Сезон 5 Серия 1
- 18+49 мин
Марокканская мафия
Сезон 5 Серия 2
- 18+53 мин
Марокканская мафия
Сезон 5 Серия 3
- 18+49 мин
Марокканская мафия
Сезон 5 Серия 4
- 18+45 мин
Марокканская мафия
Сезон 5 Серия 5
- 18+49 мин
Марокканская мафия
Сезон 5 Серия 6
- 18+56 мин
Марокканская мафия
Сезон 5 Серия 7
Сюжет
Голландский журналист и писатель Рейн де Ваард буквально вытягивает себя из кризиса, чтобы выполнить завет покойной жены и сочинить новую книгу. Он решает посвятить ее реальной подпольной борьбе наркоторговцев, развязанной полгода назад бывшими лучшими друзьями-арабами. Рейн начинает свое исследование злых улиц Амстердама, полных опасности, пороков и вражды.
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Информация
СтранаНидерланды
ЖанрыКриминал, Детективы
Рейтинг
7.5� КиноПоиск
8.1 IMDb