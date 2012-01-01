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Марьина роща
1-й сезон
16-я серия

Марьина роща (сериал, 2012) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

2012, Марьина роща. Серия 16
Драма18+

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О сериале

Трошин прибывает на место преступления. В доме Савы обнаружен труп уголовника Беса. Сам Сава исчез. В милиции полагают, что убийство связано с воровским общаком, который недавно был похищен.

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Жанр
Драма
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Марьина роща»