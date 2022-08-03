Марьина роща (сериал, 2012) смотреть онлайн

Оперативник МУРа Константин Трошин возвращается с фронта после победы в Великой Отечественной войне и узнает, что в милиции больше не работает. Но без милиции Трошин не представляет свою жизнь. Ему удается устроиться участковым в самом неблагополучном районе Москвы — Марьиной Роще.

