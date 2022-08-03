Wink
Сериалы
Марьина роща

Марьина роща (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Марьина роща 2 сезона
Драма, Детектив18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Оперативник МУРа Константин Трошин возвращается с фронта после победы в Великой Отечественной войне и узнает, что в милиции больше не работает. Но без милиции Трошин не представляет свою жизнь. Ему удается устроиться участковым в самом неблагополучном районе Москвы — Марьиной Роще.

Жанр
Драма, Детектив

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Марьина роща»