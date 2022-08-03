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Марьина роща
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Марьина роща (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Марьина роща. Сезон 1 16 серий
Драма, Исторический18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Оперативник МУРа Константин Трошин возвращается с фронта после победы в Великой Отечественной войне и узнает, что в милиции больше не работает.Но без милиции Трошин не представляет свою жизнь. Ему удается устроиться участковым в самом неблагополучном районе Москвы — Марьиной Роще.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма, Детектив

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Марьина роща»