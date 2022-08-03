Любовная сеть (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

После предательства любимого и его трагической гибели, Арина уезжает жить в другую страну с мужчиной, давшим ей возможность начать всe заново. Спустя 20 лет, вернувшись на Родину, Арина из некогда яркой и жизнерадостной девушки превращается в тихую и скромную домохозяйку, во всем угождающую мужу и покорно терпящую его тиранию. Яростно отстаивая свой комфортный жизненный уклад, Арина вступает в переписку с автором книги, считающим, что семейная жизнь - не тяжелый труд, а прежде всего любовь. Убежденная в своей правоте, Арина отказывается что-либо менять в своей жизни, пока не встречает человека, которого совсем не ожидала увидеть… В какой-то момент Арина понимает, что все эти 20 лет она жила не своей жизнью, а той судьбой, которую навязывали окружающие ее люди. Арина решает изменить это и измениться сама, однако, все оказывается не так просто и тайны прошлого грозят большими разоблачениями всех тех, кого она любила и кому так доверяла.

