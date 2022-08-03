Любовная сеть (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
После предательства любимого и его трагической гибели, Арина уезжает жить в другую страну с мужчиной, давшим ей возможность начать всe заново. Спустя 20 лет, вернувшись на Родину, Арина из некогда яркой и жизнерадостной девушки превращается в тихую и скромную домохозяйку, во всем угождающую мужу и покорно терпящую его тиранию. Яростно отстаивая свой комфортный жизненный уклад, Арина вступает в переписку с автором книги, считающим, что семейная жизнь - не тяжелый труд, а прежде всего любовь. Убежденная в своей правоте, Арина отказывается что-либо менять в своей жизни, пока не встречает человека, которого совсем не ожидала увидеть… В какой-то момент Арина понимает, что все эти 20 лет она жила не своей жизнью, а той судьбой, которую навязывали окружающие ее люди. Арина решает изменить это и измениться сама, однако, все оказывается не так просто и тайны прошлого грозят большими разоблачениями всех тех, кого она любила и кому так доверяла.
- АЛРежиссёр
Анна
Легчилова
- НВАктриса
Наталия
Вдовина
- Актёр
Игорь
Бочкин
- Актриса
Елена
Валюшкина
- Актёр
Сергей
Фролов
- АЕАктриса
Анастасия
Евграфова
- ЕСАктриса
Ева
Серебренникова
- АНАктёр
Александр
Никитин
- Актёр
Евгений
Пронин
- ЕЗАктёр
Евгений
Зеленский
- Актриса
Софья
Реснянская
- АКСценарист
Александр
Костюк
- ЭУСценарист
Эдина
Умерова
- АЛСценарист
Анна
Легчилова
- ЕМПродюсер
Елена
Марковская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЧХудожник
Денис
Чернышев
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- АБОператор
Арунас
Баразнаускас
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев