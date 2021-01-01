Любовь без права передачи. Серия 1
Wink
Сериалы
Любовь без права передачи
1-й сезон
1-я серия
9.02021, Любовь без права передачи. Серия 1
Мелодрамы, Мини-сериалы18+

Любовь без права передачи (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Катя Рыбалкина из небольшого городка мечтала переехать в Москву и найти работу в большом издательстве, но, пока болела мама, это было невозможно. Перед смертью она успела рассказать дочери о ее настоящем отце, попросила найти и познакомиться с ним. После похорон Катя по крупицам собирала историю мамы и отца Владимира Шестакова, выяснив достаточно, чтобы отправиться в Москву и выполнить последнюю просьбу матери.

Сериал Любовь без права передачи 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь без права передачи»

Всё