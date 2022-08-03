Любовь без права передачи (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Любовь без права передачи. Серия 3
9.12021, Любовь без права передачи. Серия 3
Мелодрама18+

Катя Рыбалкина из небольшого городка мечтала переехать в Москву и найти работу в большом издательстве, но, пока болела мама, это было невозможно. Перед смертью она успела рассказать дочери о ее настоящем отце, попросила найти и познакомиться с ним. После похорон Катя по крупицам собирала историю мамы и отца Владимира Шестакова, выяснив достаточно, чтобы отправиться в Москву и выполнить последнюю просьбу матери.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

