Любовь без права передачи (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Катя Рыбалкина из небольшого городка мечтала переехать в Москву и найти работу в большом издательстве, но, пока болела мама, это было невозможно. Перед смертью она успела рассказать дочери о ее настоящем отце, попросила найти и познакомиться с ним. После похорон Катя по крупицам собирала историю мамы и отца Владимира Шестакова, выяснив достаточно, чтобы отправиться в Москву и выполнить последнюю просьбу матери.

