Лицом к лицу. Серия 2
Wink
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Лицом к лицу
1-й сезон
2-я серия
8.92017, Maen tu maen
Драмы, Мелодрамы18+

Лицом к лицу (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Специализирующийся на отрицательных ролях популярный актeр Е Ун-гван нанимает телохранителя, который оказывается полицейским под прикрытием. Новый охранник Ким Сор-у невероятно ответственно относится к работе телохранителем, но ещe большую ответственность он несeт перед полицейским начальством.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb