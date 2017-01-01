Лицом к лицу (сериал, 2017) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыЛицом к лицу1-й сезон14-я серия
О сериале
Специализирующийся на отрицательных ролях популярный актeр Е Ун-гван нанимает телохранителя, который оказывается полицейским под прикрытием. Новый охранник Ким Сор-у невероятно ответственно относится к работе телохранителем, но ещe большую ответственность он несeт перед полицейским начальством.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время64 мин / 01:04
