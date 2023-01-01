Лицом к лицу
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Лицом к лицу
8.92017, Maen tu maen 1 сезон
Драмы, Комедии18+

Лицом к лицу (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Специализирующийся на отрицательных ролях популярный актeр Е Ун-гван нанимает телохранителя, который оказывается полицейским под прикрытием. Новый охранник Ким Сор-у невероятно ответственно относится к работе телохранителем, но ещe большую ответственность он несeт перед полицейским начальством.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb