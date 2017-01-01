WinkСериалыЛицом к лицу1-й сезон15-я серия
8.92017, Maen tu maen
Драма, Мелодрама18+
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Лицом к лицу (сериал, 2017) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
О сериале
Специализирующийся на отрицательных ролях популярный актeр Е Ун-гван нанимает телохранителя, который оказывается полицейским под прикрытием. Новый охранник Ким Сор-у невероятно ответственно относится к работе телохранителем, но ещe большую ответственность он несeт перед полицейским начальством.
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СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время65 мин / 01:05
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb