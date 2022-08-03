Лицом к лицу (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Лицом к лицу. Серия 1
8.92017, Maen tu maen
Драма, Мелодрама18+

Специализирующийся на отрицательных ролях популярный актeр Е Ун-гван нанимает телохранителя, который оказывается полицейским под прикрытием. Новый охранник Ким Сор-у невероятно ответственно относится к работе телохранителем, но ещe большую ответственность он несeт перед полицейским начальством.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb