Лицом к лицу (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Специализирующийся на отрицательных ролях популярный актeр Е Ун-гван нанимает телохранителя, который оказывается полицейским под прикрытием. Новый охранник Ким Сор-у невероятно ответственно относится к работе телохранителем, но ещe большую ответственность он несeт перед полицейским начальством.

