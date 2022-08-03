Легенда Феррари (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

WinkСериалыЛегенда Феррари1-й сезон8-я серия
Исторический, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Эль Феррари — поэтесса, вхожая в семью барона Врангеля. Она же — тайный агент, готовящая на него покушение. Но смерть главнокомандующего не входит в планы журналиста Эрмлера, завербованного британской разведкой. Противники должны сделать выбор — долг или страсть.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Детектив
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb
- КМРежиссёр
Константин
Максимов
- Актриса
Ольга
Погодина
- Актёр
Павел
Делонг
- Актёр
Константин
Крюков
- Актёр
Николай
Добрынин
- Актёр
Александр
Бухаров
- Актёр
Сергей
Горобченко
- ДИАктёр
Дмитрий
Исаев
- ППАктриса
Поля
Полякова
- Актёр
Евгений
Коряковский
- АПАктёр
Андрей
Пермяков
- КМСценарист
Константин
Максимов
- Продюсер
Ольга
Погодина
- Продюсер
Алексей
Пиманов
- ДАПродюсер
Денис
Анисимов
- ММПродюсер
Михаил
Масленников
- ИТХудожник
Игорь
Трышков
- ЕШХудожница
Евгения
Ширяева
- ТУХудожница
Татьяна
Убейволк
- ЕИОператор
Елена
Иванова
- ОВКомпозитор
Олег
Воляндо