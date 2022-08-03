Ланцет (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Детектив о талантливом хирурге, который теряет возможность оперировать и начинает работать в отделе внутренних расследований. Илья – отличный кардиохирург, тяжелый характер которого окружающие терпят из-за выдающихся профессиональных навыков. Его блестящая карьера оказывается под угрозой после смерти жены: мало того, что сын винит отца в произошедшем, так еще у Ильи начинают дрожать руки, что, фактически, лишает его любимой профессии. Прежде чем он успевает окончательно уйти из медицины, ему предлагают заняться расследованием преступлений, совершенных сотрудниками больницы. Илья соглашается, надеясь докопаться до тайны смерти супруги. Смотрите сериал «Ланцет», в котором герой Павла Трубинера выводит своих коллег на чистую воду, онлайн в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Елена
Николаева
- Актёр
Павел
Трубинер
- Актриса
Полина
Агуреева
- Актёр
Иван
Рудаков
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актриса
Евгения
Симонова
- Актёр
Александр
Обласов
- АШАктёр
Артемий
Шаффер
- Актёр
Дмитрий
Блохин
- Актёр
Григорий
Зельцер
- СШАктёр
Стас
Шмелев
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- НПСценарист
Наталья
Пахомова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Нелли
Яралова
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Мария
Шухнина
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- ЕРХудожница
Екатерина
Ростоцкая
- АБОператор
Арунас
Баразнаускас
- СДКомпозитор
Сергей
Дудаков